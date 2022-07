Libraire ambulante à 21 ans, Marie a des livres à vous faire découvrir

Au départ, Marie est aussi autrice. Une mauvaise expérience en maison d’édition, elle ne trouve guère de place dans les grandes librairies où l’on est "dévisagée de la tête aux pieds", ni dans les supermarchés où les marges appliquées peuvent difficilement être assimilées à un bénéfice pour les auteurs et autrices. Alors depuis le mois d'avrim, la jeune femme de Strée (Modave) s’est lancée dans l’aventure de la vente de livres de son côté. Avec une règle d’or : vendre uniquement des œuvres issues de petites maisons d’édition ou des auto-éditions.

Un stock de livres dans une pièce chez sa mère où elle vit, un site internet, une page Facebook, un stand présent dans les brocantes de sa région et la Librairie Sleipnir est née. Avoir sa propre librairie dans un batîment ? Marie ne le souhaite pas car : "Un loyer est très cher, et encore plus avec la hausse du coût des charges. Et c’est encore plus difficile de vendre lorsque l’on ne propose aucun nom très connu", se défend-elle.