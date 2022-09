Libin: la commune propose aux habitants du bois de chauffage à prix cassé

La Commune de Libin suggère, depuis longtemps, un affouage chaque année. Il s’agit d’une vente de stères de bois de chauffage à un prix très intéressant. Cette pratique remonte au Moyen-Âge et, en cette période de crise énergétique, elle rencontre un vif succès auprès des habitants de la commune.

Des citoyens qui s’impatientent

"Les habitants doivent s’inscrire au 1er janvier et les parts de bois sont distribuées en fonction de la disponibilité, précise Anne Laffut, la Bourgmestre de Libin. Jusqu'en 2020, on distribuait 6 stères au prix de 45 euros et depuis lors, nous sommes passés à 10 stères pour 50 euros. Il y a, environ, 2180 ménages sur la commune de Libin et nous avons, approximativement, de 1300 à 1400 personnes qui s’inscrivent pour recevoir leur part d’affouage. La demande augmente par rapport à la crise énergétique et au niveau de l’affouage, les personnes qui se sont inscrites et n’ont encore rien reçu, reviennent vers nous avec insistance. Mais c’est parfois compliqué et nous n’avons pas des bois à profusion donc nous avons toute une gestion autour. Par rapport à la crise énergétique, nous avons décidé, au-delà de notre vente de bois au marchand, de refaire cette année, une vente de bois aux particuliers".

Dans le village nombreux sont ceux qui, depuis de nombreuses années, adhèrent à ce principe de l’affouage.

Philippe Noirot (un habitant de Libin) : "Mes parents utilisaient déjà le principe de l’affouage. Quand on constate l’augmentation du pellet par rapport au bois, c’est incroyable. Le bois reste le mode de chauffage, je pense, le moins cher pour l’instant. Mais, dans le village, il y a de moins en moins de personnes qui se chauffent au bois car ce sont beaucoup de nouvelles constructions et ils n’installent plus de poêle à bois. Pour moi, il n’y a rien de meilleur que la chaleur du bois".