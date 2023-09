Libin: inauguration de six logements "tremplin" pour les jeunes ménages

Avec les prix de l’immobilier actuels, pas toujours facile pour les jeunes ménages d’acheter une maison ou un terrain à bâtir.

Pour les aider à se loger et leur permettre de rester dans la région, la commune de Libin vient d’inaugurer six logements "tremplin". Six logements à loyers modérés, avec un remboursement d’une partie du loyer après quelques années, s’ils achètent ou construisent dans la commune. Cette formule s’adresse aux personnes ayant entre 21 et 45 ans. Les logements "tremplin " sont financés en grande partie par la Wallonie via le PCDR, programme de développement rural.

" Le logement tremplin, c’est un bon système pour les jeunes qui veulent s’implanter dans la commune parce qu’il y a un effet de ristourne. Les loyers sont de 750€ pour les maisons, 450€ pour les studios et donc si les jeunes construisent, achètent une maison à Libin dans les 3 ans, ils récupèrent 25% pour les loyers qu’ils ont versés à la commune, s’ils partent entre 3 et 6 ans, ils vont récupérer 15% ", explique Anne Laffut, la députée-bourgmestre de Libin.

Mathieu Lux est l’un des futurs locataires. Avec son épouse, il louera un studio – une chambre dès le mois d’octobre et il se réjouit de la formule de ristourne : " On compte acheter dans 3 – 4 ans, le temps de faire certaines économies, ça nous laisse justement ce délai pour acquérir un terrain ou une maison sur Libin. Les logements tremplin, c’est surtout un grand bond en fait, ça porte vraiment bien son nom ".