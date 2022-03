LibertySteel creuse son trou financier à une vitesse vertigineuse

Stop ou encore ? La survie de Liberty ne tient plus qu’à un fil, de plus en plus ténu. Le procureur du roi demande la dissolution de l’entreprise, parce qu’elle est en défaut de publier ses bilans annuels. Voici quinze jours, son directeur a promis de les déposer avant la fin mars. Ce mercredi, devant le tribunal, il a bien dû avouer qu’il n’est pas parvenu à établir des comptes certifiés par son commissaire réviseur Deloitte. Il demande un délai de trois mois pour "régulariser".

L’audience a néanmoins permis d’obtenir quelques informations sur l’état des lieux. LibertySteel a un découvert financier d’une trentaine de millions à la fin décembre, qui est passé à plus de cinquante millions trois mois plus tard. Les actionnaires, le groupe Gupta, affirme pourtant toujours y croire. Pour trouver de l’argent frais, les bureaux flémallois, le "centre acier", seraient vendus à une autre filiale de la multinationale, la firme Symec. Et des intermédiaires commerciaux, le japonais Marubeni, l’indien SteelMont ou l’autrichien Pisec, seraient d’accord de préfinancer l’achat de bobines de tôles à usiner, que personne ne veut plus livrer.

Tout ça reste flou et aléatoire. Mais pour les avocats de LibertySteel, la perspective d’une mise en liquidation pour favoriser l’arrivée d’un repreneur, c’est également "une kyrielle d’hypothèses". Les juges tranchent dans les quinze jours. La seule bonne nouvelle, c’est qu’une société sœur roumaine vient de verser les trois millions nécessaires pour le paiement des salaires d’avril.