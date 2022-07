Liberty Steel : "on laisse l’outil se dégrader", affirme le Setca

Ce cri d’alarme des syndicats de Liberty Steel en région liégeoise.

Depuis des mois, l’entreprise sidérurgique est quasi à l’arrêt. Menacée de liquidation, elle avait été sauvée in extremis par l’injection d’argent frais de son actionnaire principal.

La direction a récemment annoncé une reprise partielle d’activités mais pour le Setca, cette vision positive est biaisée. Au contraire, l’outil n’est pas en ordre, quasi abandonné. Le Setca réclame des actions fortes de la part de Liberty et du mandataire de justice désigné pour superviser la relance de l’activité. Un conseil d’entreprise est prévu fin août. Liberty Steel, c’est près de 800 emplois à Tilleur et Flémalle.