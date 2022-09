Liberty Steel: les travailleurs ont rencontré les ministres Borsus et Morreale à Namur

La CSC craint une nouvelle liquidation de l'entreprise, voire un dépôt de bilan. "Nous demandons, outre son soutien, une réelle implication de la Région wallonne pour sauver les outils liégeois et évidemment préserver les emplois", poursuit-il. "Nous ce qu’on force au niveau syndical, c’est une cession pure et simple des activités. On est convaincu que d’autres opérateurs industriels seraient intéressés par le site de Liège, avec un vrai plan industriel et un plan financier pour soutenir cette activité".

"Certaines entreprises souffrent de la flambée des prix de l'énergie. Mais nos problèmes sont bien antérieurs à cela et datent de l'époque où Liberty a racheté les sites à ArcelorMittal. Le groupe n'a jamais été en mesure de faire fonctionner l'outil de façon correcte. Alors que la conjoncture était exceptionnelle il y a un an encore, Liberty n'a pas su en profiter. Tous les opérateurs industriels et sidérurgiques avaient pourtant réalisé de plantureux bénéfices à ce moment-là... C'est pourquoi, nous ne voulons plus être associés à ce groupe", martèle J. Atanasov.

Un peu plus de 650 personnes travaillent chez Liberty Steel à Flémalle et Tilleur. "L"enjeu est de taille", souligne encore le syndicaliste qui croit en l'avenir de l'entreprise et ses outils de qualité.

En avril dernier, le tribunal de l'entreprise prononçait la mise en liquidation des sites liégeois de Liberty Steel. Fin mai, après l'apport de nouveaux fonds, l'entreprise obtenait, en appel, l'autorisation du tribunal de poursuivre ses activités sous certaines conditions et sous le contrôle d'un "observateur" désigné par le tribunal. Depuis lors, l'activité a repris très partiellement (plus ou moins deux jours par semaine), "mais, depuis la semaine dernière, la situation s'est considérablement dégradée, tout est à l'arrêt et la situation pourrait perdurer quatre à cinq mois", ponctue J. Atanasov.

Une réunion est prévue entre la Région wallonne et la direction de Liberty Steel vendredi.