Liberty Steel : des employés et ouvriers qui voudraient travailler... mais qui n’ont rien à faire

"Les usines sont à l’arrêt, donc il n’y a pas de travail" soupire Hugo*, ouvrier. "Qu’est-ce qu’on fait ? Bin on ne fait rien. On nous occupe juste le minimum légal. On s’occupe un peu de la cabine qui est inoccupée. Il y a des crasses, de la poussière… On nettoie un peu les pupitres, on essaie de garder les installations en ordre. J’aimerais bien travailler plus, comme avant quand les outils tournaient".

"Nous, on est demandeurs pour travailler" appuie Théo*, ouvrier lui aussi et père de famille comme son collègue. "Ça fait trois ans, ça commence à faire long. Psychologiquement, c’est très difficile. On a l’impression qu’on ne sert à rien. On est tout le temps à la maison. Les enfants demandent 'papa, il fait quoi ?', Les voisins 'vous faites quoi dans la vie ?' Bin, je fais quoi ? Pfft… Je suis sidérurgiste depuis plus de vingt ans et on a l’impression d’être abandonnés tout simplement !"

"Effectivement, il n’y a pas de travail pour les ouvriers et ils vivent très mal la situation" confirme Pietro Gettino pour la CSC. "Le chômage a commencé en avril 2020. Sur deux ou trois ans, les ouvriers ont travaillé cinq ou six mois. Et comme le chômage est très mal taxé, les gens se sont retrouvés à devoir payer de grosses sommes aux contributions en fin d’année. C’est très difficile pour les familles". "Il n’y a que les ouvriers de Liège qui ont une perte salariale à cause de ce manque d’activité" analyse Jean-Luc Lallemand pour la FGTB. "Au dernier conseil d’entreprise extraordinaire nous avons fait la demande d’une compensation à cent pour cent par rapport au chômage économique au même titre que les autres travailleurs de Liberty".