Liberté religieuse ou enseignement neutre à la Haute Ecole Francisco Ferrer : le tribunal va trancher prochainement

Le poids de la communauté ne pèse pas seulement sur les étudiants plus progressistes. Samia Cherifi, psychopédagogue, enseigne aux futurs enseignants. "En tant qu’Algérienne d’origine, je connais les pressions sociales, d’autant plus si on est majeure, même à peine âgée de 18 ans, c’est encore plus difficile de refuser le port du voile. J’ai connu ces pressions à différents moments de ma vie mais j’ai eu la chance d’avoir des parents qui ne m’ont jamais obligée à porter le foulard".

Samia Cherifi parle aussi pour d’autres collègues d’origine maghrébine qui subissent rejets, intimidations et menaces pour s’être exprimé en faveur de la neutralité au sein de l’école. "Certaines personnes nous tournent le dos, ne veulent plus nous parler, on reçoit des messages qui nous souhaitent la mort. Nos enfants peuvent être visés et maltraités à l’école par d’autres élèves".

Son engagement est, soit mal perçu par les autres enseignants de culture musulmane, soit ils la trouvent très courageuse mais eux, avouent ne pas ce courage-là, et le lui disent en aparté.

Les professeurs engagés que nous avons rencontrés ont en tête le sort de Samuel Paty, ce professeur français égorgé par un islamiste le 16 octobre 2020, il y a tout juste deux ans. Ils regrettent amèrement "l’hypocrisie des hommes et femmes politiques qui ferment les yeux sur l’islamisme rampant pour des raisons purement électoralistes".