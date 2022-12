Liberté de religion, déradicalisation : la Commission européenne nomme Frans van Daele envoyé spécial

Le haut diplomate belge Frans van Daele a été nommé par la Commission européenne envoyé spécial pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction en dehors de l’UE, en charge aussi de la déradicalisation.

Le ministre d’État, âgé de 75 ans, prend ses fonctions immédiatement auprès du vice-président de la Commission Margaritis Schinas, en charge du dialogue avec les églises et les associations ou communautés religieuses, ainsi qu’avec les organisations philosophiques et non confessionnelles.

"La liberté de religion ou de conviction est attaquée dans de nombreuses régions du monde", expose la Commission dans un communiqué.

Le mandat est large. "L’envoyé spécial devra établir un dialogue avec les autorités nationales et les autres parties prenantes dans les pays souffrant de discrimination fondée sur la religion ou les convictions. Il soutiendra les processus de dialogue interculturel et interreligieux, notamment en encourageant le dialogue entre les représentants des différentes confessions et la mise en place d’initiatives communes. Il mettra en place des mesures visant à la déradicalisation et à la prévention de l’extrémisme fondé sur la religion ou les convictions dans les pays tiers. En coopération avec les autorités des pays tiers, il promouvra la diversité religieuse et la tolérance dans le cadre des programmes éducatifs", expose la Commission.

Le baron van Daele a notamment été chef de cabinet du roi Philippe (2013-2017), après avoir été celui du président du Conseil européen Herman van Rompuy (2009-2012). Auparavant, il avait été représentant permanent de la Belgique auprès de l’OTAN, ambassadeur de Belgique aux États-Unis ainsi qu’ambassadeur et représentant permanent auprès de l’Union européenne à Bruxelles.