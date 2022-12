Liberté de la presse : Il y a de plus en plus de journalistes assassinés, 67 tués en 2022

Le report, publié la veille de la Journée internationale des droits de l’homme, montre aussi que la répression politique a fait son apparition en de nombreux endroits du globe en 2022, alors que 375 professionnels des médias – 10 de plus que l’an passé, sont actuellement en prison pour avoir tenté de faire leur travail. La plupart des incarcérations sont à déplorer en Chine, Myanmar, Biélorussie, Turquie et Russie.

"Ces sinistres chiffres jettent de sérieux doutes sur la volonté politique des gouvernements de faire face à des menaces aussi graves pour la liberté des médias", a encore déploré M. Bellanger. La fédération plaide pour "une action immédiate", de la part de la communauté internationale pour protéger les journalistes dans le monde. "L’absence d’action ne fera qu’encourager ceux et celles qui cherchent à supprimer la libre circulation de l’information et à saper la capacité des gens à demander des comptes à leurs dirigeants, notamment en veillant à ce que ceux et celles qui ont du pouvoir et de l’influence ne fassent pas obstacle à des sociétés ouvertes et inclusives", insiste le secrétaire général.