Les journaux de la presse francophone et 40 personnalités s'unissent ce vendredi dans le cadre de l'opération #FreeOlivierVandecasteele afin de réclamer la libération de l’humanitaire belge, détenu arbitrairement en Iran depuis près de onze mois.

En signe de soutien, La Libre, la DH, l’Avenir, Sudinfo et Le Soir publieront ce vendredi un appel avec des textes communs et l’appui de différentes personnalités belges politiques, économiques, culturelles, sportives et de la société civile.