Libérez le téton ! Ce dimanche, c’est la Journée mondiale du topless

Une pratique qui n’aurait plus vraiment la cote aujourd’hui. D’après l’Ifop, l’Institut d’études opinion et marketing en France et à l’international, le monokini serait resté populaire sur les plages européennes jusque dans les années '90, pour ensuite péricliter. En cause ? Des femmes plus soucieuses des risques liés à l’exposition au soleil, mais aussi – et c'est regrettable –la crainte des allusions et gestes déplacés et l’avènement du numérique. Le côté militant du topless au nom de l’égalité des sexes semble donc prendre le dessus. Un mouvement qui a aujourd’hui toutes les raisons d’exister.

D’après les organisateurs.rices du Go Topless Day, "il y a moins d’événements prévus cette année. Mais défendre le droit des femmes à se mettre torse nu est entre les mains de tou.te.s. Alors, n’ayez pas peur de défendre l’égalité des sexes en manifestant topless, lors de la journée mondiale ce 21 août et tous les autres jours de l’année. L’égalité des sexes a évolué dans de nombreux domaines, au sein de notre société. Mais l’égalité des droits corporels est toujours à la traîne dans nos démocraties du 21e siècle. Mais vous pouvez faire la différence !"