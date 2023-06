Liberchies : le retour de Django après 3 ans d’interruption

Le retour du jazz manouche et du festival autour de Django Reinhardt était attendu depuis l’édition 2019. Inutile de dire que les habitués, les inconditionnels attendaient donc ce samedi 17 juin depuis des semaines : "Il est 15h et les concerts ne commencent que dans 45 minutes mais je voulais être là, aux premières loges et dès le début, explique Pascal Gilles. J’ai travaillé quelques années pour ce festival différent des autres et je ne le raterais pour rien au monde. J’aime l’atmosphère cool, humble, décontractée du public et surtout des musiciens qui ne se prennent pas la tête."

Musicien et plus précisément, violoniste, Livio Luzzi est aussi un habitué du festival. C’est la 4e fois qu’il vient y jouer : "J’aime venir me produire ici parce que j’aime le concept de jouer sur la place du village. Il y a un bon esprit et puis pour nous tous ici, Django Reinhardt est vraiment une référence. Après le covid et les mois difficiles, c’est un vrai bonheur d’être ici. Je pense, en plus, que cette nouvelle formule plus éclectique dans la programmation est une bonne manière de redémarrer après ces 3 années d’interruption."

Evolution de la programmation qui va aussi avec une réduction de la voilure. Les responsables du centre culturel ont fait le choix de relancer le festival en douceur.

"C’est un choix que nous assumons complètement, explique la Laurence Vandermeren, directrice du centre culturel. Ramener le festival sur un seul jour diminue très fortement les coûts et donc le risque de perdre de l’argent. En plus ce choix de réduire la voilure nous permet d’offrir l’accès au festival gratuitement et cela nous rapproche plus de notre mission de donner un accès facile à la culture au plus grand nombre de citoyens."