Michelle Martin, l'ex-femme et complice de Marc Dutroux, a purgé sa peine. En 2004, celle-ci avait été condamnée pour 30 ans de prison pour son rôle dans l'enlèvement, la séquestration et la mort d'An, Eefje, Julie et Melissa. Seules Sabine et Laeticia avaient pu être retrouvées vivantes.

Dès la fin de semaine, elle sera totalement libre : plus de conditionnel ni de surveillance. De quoi faire réagir les familles des victimes.