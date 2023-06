Libération d’otages par l’Iran : "On ne sait pas dire s’il s’agit d’une politique d’ouverture ou de protection" à l’égard de l’Occident

Y a-t-il un changement dans la posture de l’Iran vis-à-vis de l’étranger et en particulier de l’Occident ? Plusieurs indices pourraient laisser penser qu’un assouplissement est en train d’avoir lieu. Mais il est difficile de l’affirmer, analyse Jonathan Piron, spécialiste de l’Iran et chercheur associé au groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité.

"On voit depuis le début du mois de mai, toute une série de prises de position, de déclarations et aussi de libérations (d’otages, ndlr). Le Français Benjamin Brière et de l’Irlandais Bernard Phelan, le Belge Olivier Vandecasteele ont été libérés. Et l’on voit aussi une adaptation du discours de la République islamique."