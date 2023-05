Libération d’Olivier Vandecasteele : le rôle d’Olivier Van Steirtegem, son ami et soutien inébranlable

Depuis 455 jours, Olivier Van Steirtegem se battait pour obtenir la libération de son ami, pour soutenir la famille, pour que personne n’oublie qu’un innocent était en prison. Lors de ses retrouvailles avec Olivier Vandecasteele, l’émotion a été forte. "Je lui ai dit qu’il était en retard, souriait Olivier Van Steirtegem sur le plateau du 13h ce samedi. Parce que ça fait 15 mois qu’on l’attend et je voulais voir s’il allait directement réagir à ça. Il a rigolé et j’ai retrouvé son sens de l’humour que je connaissais depuis toujours." L’ami d’Olivier Vandecasteele a confirmé que son ami n’est "pas un homme lambda", car il avait vécu de nombreuses années en Iran et en Afghanistan.