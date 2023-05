Olivier Vandecasteele est arrivé vendredi soir à l'aéroport de Melsbroek en provenance de Mascate, capitale du sultanat d'Oman, où les autorités iraniennes l'avaient transféré après 455 jours passés en prison en Iran. Il a été accueilli par ses proches avant de s'entretenir avec plusieurs membres du gouvernement.

"C'est avec un immense soulagement que nous retrouvons Olivier", ont dit la famille et les proches du travailleur humanitaire dans un communiqué. "Une deuxième bataille s'ouvre maintenant pour Olivier et sa famille. Reconstruire ce qui a été détruit après 14 mois d'isolement, d'angoisse, de privations et d'absence de sommeil", ont-ils ajouté.

La famille et les proches d'Olivier Vandecasteele tiendront ce samedi à 10h30 une conférence de presse au Résidence Palace à Bruxelles.