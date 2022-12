Libel initiative, des formations pour tendre vers l’autonomie à Esneux

Dans son entourage, Adeline entend depuis plusieurs années déjà des personnes dire qu’elles aimeraient moins polluer, moins sur-consommer, faire des économies et se sentir en sécurité. Mais le problème est toujours le même… Comment s’y prendre ? Pour sa part, Adeline décide d’agir concrètement. En 2019, elle lance une Marche pour le climat à Esneux. En 2020, elle modifie tout l'environnement de l'entreprise où elle travaille pour moins de déchets, pour une prise de conscience des travailleurs et résidents. " Suite aux inondations de 2021, j’ai aussi co-créé B-résilience, un groupe permettant de tisser des liens et créer des projets localement. Le groupe est constitué principalement d’Esneutois, de tous milieux professionnels, sociaux et rassemble plus de 100 personnes. "

Suite à ces différentes actions concrètes, Adeline se rend compte que la demande de connaissances pour un mode de vie plus durable est croissante et qu’il est nécessaire d’aller plus loin dans les réflexions. Désireuse d’être indépendante et d’allier ses passions, à savoir cuisiner, se former et informer, elle lance Libel initiative.