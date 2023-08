Liban : trois ans après l'explosion du port de Beyrouth, rencontre avec les survivants oubliés

Le Liban commémore ce vendredi les trois ans de l'explosion du port de Beyrouth, l'une des plus grandes explosions non nucléaires de l'histoire, et ce alors que l'économie du pays s'effondre depuis un peu plus de six mois. C'est un incendie survenu dans un entrepôt rempli de tonnes de nitrate d'ammonium sans protection qui est à l'origine de l'importante déflagration. 220 personnes perdent la vie, 6.500 autres sont blessées.

Mais trois ans plus tard, l'enquête est toujours au point mort et les blessés, toujours impactés.

Les survivants reprochent à l'Etat libanais, en faillite, de ne leur avoir fourni aucun soutien médical ou financier, et d'avoir bloqué l'enquête sur l'origine du drame.