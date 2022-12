Liban : pauvreté, faim… La population ne fait plus que survivre

Le droit à l’alimentation est gravement menacé au Liban dans l’ensemble de la société, les ménages affirmant que le manque d’argent ou d’autres ressources était le principal facteur expliquant leurs repas manquants ou leur manque de nourriture. Dans plus d’un ménage sur quatre, un adulte devait sauter un repas parce qu’il n’y avait pas assez d’argent ou d’autres ressources pour obtenir de la nourriture. Vingt pour cent ont manqué de nourriture le mois précédent en raison d’un manque de ressources.



Les personnes à faible revenu sont particulièrement en situation d’insécurité alimentaire. Quarante-trois pour cent des ménages interrogés où un adulte passait une journée complète sans manger se situaient dans les 20 pour cent des revenus les plus pauvres. Les ménages avec enfants et les ménages dirigés par une femme étaient plus susceptibles que les autres de dire qu’il y avait parfois ou souvent pas assez à manger au cours du mois précédent.

Une enquête de l’UNICEF réalisée en juin a par ailleurs révélé que jusqu’à 70% des ménages empruntent de l’argent pour acheter de la nourriture ou l’acheter à crédit. De plus en plus d’enfants sont également envoyés travailler pour subvenir aux besoins de leur famille, et de jeunes filles sont mariées pour alléger les dépenses financières.

Human Rights Watch a constaté dans son enquête que l’insécurité alimentaire a atteint des niveaux alarmants. De nombreuses familles, y compris des enfants, souffrent régulièrement de la faim. Dans 1 ménage sur 10, un adulte n’a pas mangé pendant une journée entière par manque d’argent.

Dans les 30% des ménages les plus pauvres, 30% ou plus avaient un adulte qui avait sauté un repas en raison d’un manque de ressources.