LIban : manifestation en soutien du juge chargé de l’enquête sur l’explosion au port de Beyrouth

Le juge avait été contraint de suspendre pendant 13 mois son enquête en raison d’une quarantaine de poursuites à son encontre et de pressions de la part d’une grande partie de la classe politique, dont le puissant mouvement armé Hezbollah. En décidant de la reprendre lundi à la surprise générale, il a inculpé plusieurs personnalités, dont le procureur général Ghassan Oueidate et deux hauts responsables de la sécurité dans le cadre de l’enquête.

En représailles, M. Oueidate a décidé de poursuivre le juge Bitar pour "rébellion contre la justice" et "usurpation de pouvoir". "Je suis toujours chargé de l’enquête et je ne me dessaisirai pas de ce dossier. Le procureur n’a pas la prérogative de me poursuivre", a réagi le juge Bitar qui a refusé de comparaître jeudi matin. M. Oueidate a en outre ordonné la libération de l’ensemble des personnes détenues sans jugement depuis l’explosion, dont un responsable de la sécurité au port, le Libano-Américain Ziad al-Ouf qui a pris l’avion pour les États-Unis dès sa libération. Selon un responsable judiciaire, les États-Unis ont fait pression pour sa libération. Ce bras de fer judiciaire menace d’occulter l’enquête sur le drame provoqué par l’explosion de centaines de tonnes de nitrate d’ammonium stockées sans précaution au port de l’aveu même des responsables qui étaient au courant de leur présence au port.