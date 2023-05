Liban : les retraités à la merci de la crise

"J’avais beaucoup d’argent à la banque, mais tout a disparu" raconte, dépité, Hekmat Skaff. A 80 ans, il tient toujours sa petite épicerie située à quelques encablures de la place Sassine dans le quartier d’Achrafiyeh à Beyrouth. Tout au long de la journée, les clients défilent. La caisse enregistreuse ne fonctionne plus depuis longtemps. L’octogénaire fait les comptes sur une vieille calculatrice. "On s’est fatigué pendant 60 ans jusqu’à aujourd’hui. Tout a été avalé par la banque. Moi, j’aurais voulu voyager, découvrir le monde" s’exclame-t-il.

Comme 80% des Libanais, l’épicier ne cotisait pas à la retraite. Il avait donc économisé toute sa vie pour ses vieux jours. Mais depuis près de quatre ans, les banques appliquent des restrictions draconiennes. Les Libanais n’ont plus accès à leur épargne et ne peuvent retirer que l’équivalent de quelques dizaines d’euros par mois avec une décote de 70% par rapport à la valeur de leur dépôt avant la crise. Ayant mis à la banque le fruit d’une carrière de labeur, les personnes âgées sont les premières victimes de la crise. Scène inimaginable dans le Liban d’avant 2019, il n’est plus rare de voir des vieillards mendier dans les rues et vendre des bijoux en toc pour gagner quelques sous. D’après les Nations Unies, 80% des retraités libanais ont désormais besoin de l’aide de leurs proches ou d’associations pour survivre.

Dans le quartier populaire de Ain el Rameneh, une équipe de médecins en gériatrie de l’ONG Amel sillonne les rues. Bernadette Waked, 78 ans, les attendait avec impatience. Les soignants sont venus lui procurer ses médicaments, vérifier sa tension et lui donner des plats cuisinés. Seule, sans enfants, ni mari, cette ancienne secrétaire de direction parfaitement bilingue en anglais accuse le coup. Bernadette Waked avait cotisé toute sa carrière et bénéficiait d’une pension, mais sa retraite a perdu 95% de sa valeur. "J’avais un travail où j’allais tous les jours, j’avais un revenu. Aujourd’hui je ne touche rien. J’ai trois années de loyers impayés. Peut-être que je vais me retrouver à la rue" raconte-t-elle, la voix tremblante d’émotion. Le sentiment de déclassement est vertigineux pour la septuagénaire. "J’ai fait une dépression très forte. Et cette dépression a eu des conséquences sur ma santé. Ma vie n’est que souffrance. Nous sommes abandonnés, personne ne s’intéresse à nous à part les ONG" ajoute-t-elle.

Roy Melhem, le médecin, enchaîne les consultations : "A cause de la crise, tous les jeunes partent à l’étranger. Quand on va de maison en maison, on ne voit que des personnes âgées seules. Bien sûr, leur famille parle avec eux mais ils ne peuvent pas les voir ni les emmener chez le médecin. On voit beaucoup de gens isolés. Ils souffrent et les cas augmentent de manière effrayante", s’inquiète-t-il.

Les anciens fonctionnaires ne sont pas non plus épargnés. Tony Yamine, 58 ans, a fait sa carrière dans l’armée de terre et les forces spéciales libanaises. Blessé en 1990 à la fin de la guerre civile, il a poursuivi sa carrière dans l’administration. Aujourd’hui en fauteuil roulant, sa pension de retraite de l’armée vaut désormais 60 euros contre 1000 euros avant la crise. Impossible de joindre les deux bouts sans devoir trouver un emploi. De 7 heures à 17 heures, il fait des journées de travail à la chaîne dans l’entreprise Sanita, spécialisée dans la production de couches, sacs plastiques et rouleaux de papier toilette. Après une vie passée au service de l’Etat, Tony Yamine est amer. "Le pouvoir politique nous a volés, nous les militaires et le peuple avec" fustige-t-il. En 2019, il a rejoint les manifestations contre la classe politique pour réclamer plus de justice sociale. "On voulait virer ces corrompus et mettre des gens propres à la place. On voulait du changement mais depuis rien n’a changé. Pourtant, on garde espoir. Je veux vivre dans la dignité et pas grâce aux aides" se souvient-il.