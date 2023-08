Liban : la vie difficile de la communauté LGBTQIA + dans ce pays multiconfessionnel

Des défenseurs des droits humains ont dénoncé jeudi une attaque par un groupuscule extrémiste chrétien d’un bar qui organisait un drag show au Liban, où s’intensifie une campagne anti-LGBT +.

Mercredi soir, une quinzaine d’hommes se réclamant des "Soldats de Dieu" se sont rassemblés devant un bar du quartier de Mar Mikhaël, haut lieu de la vie nocturne à Beyrouth, ont indiqué à l’AFP des témoins qui ont requis l’anonymat pour des raisons de sécurité.

Ils ont attaqué plusieurs personnes et provoqué des dégâts matériels devant le bar, alors que les employés ont fermé les portes de l’établissement pour protéger les dizaines de clients qui s’y trouvaient, selon eux.

Le Liban est considéré plus tolérant que d’autres Etats arabes par rapport à l’homosexualité. Celle-ci reste toutefois sanctionnée par la loi et les institutions religieuses continuent d’exercer une influence majeure sur les affaires sociales et culturelles dans ce pays multiconfessionnel.

L’attaque du bar montre "comment le discours de haine peut facilement se traduire en violence organisée", a affirmé à l’AFP George Wardini, membre de l’organisation Proud Lebanon, qui défend les droits des LGBT +.

Neuf députés ont présenté un projet de loi le mois dernier au Parlement pour décriminaliser l’homosexualité, mais ont été la cible d’une campagne de critiques.

Le Liban a annulé à plusieurs reprises ces dernières années des activités de la communauté LGBT +, notamment sous la pression des autorités religieuses.