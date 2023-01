Hossein Amirabdollahian a néanmoins déclaré à Beyrouth que l’Iran ne voulait pas s’immiscer dans la politique libanaise. Le Liban connaît depuis plus de trois ans sa pire crise économique depuis des décennies. La crise a été exacerbée par la pandémie de coronavirus et une explosion meurtrière en 2020 dans le port de Beyrouth qui a dévasté des parties de la ville. Les trois quarts de la population libanaise vivent dans la pauvreté, selon les médias libanais. La livre libanaise a perdu plus de 90% de sa valeur depuis 2019.