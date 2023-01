Liban : l’industrie, une bouée de sauvetage

Grâce à cette stratégie du "Made in Lebanon", "Del Libano" peut se permettre de vendre moitié moins chères ses pâtes que ses concurrents étrangers. Céréales, produits laitiers, électroménager, hygiène, dans de nombreux secteurs, les produits locaux font leur apparition sur les étagères des supermarchés. Une aubaine pour les consommateurs car les prix des produits alimentaires – principalement importés – ont augmenté de 1700% depuis le début de la crise il y a trois ans.

Dans le quartier de Geitaoui, César Chahzayan, 68 ans, demande au caissier de la supérette où il a pourtant ses habitudes, le prix des articles. À cause de la vitesse de la dévaluation, les prix ne sont plus affichés depuis longtemps. "Maintenant, j’achète surtout des produits de l’industrie locale. Les marques européennes coûtent trop cher. Je ne peux plus me le permettre", explique le sexagénaire qui travaille toujours dans une entreprise d’emballage car sa pension de retraite ne vaut plus rien depuis que la monnaie locale, la livre libanaise, a perdu plus de 95% de sa valeur.