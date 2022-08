Liban : deux ans après l’explosion du port de Beyrouth, la vie reprend timidement

"C’est notre parrain" s’exclame Charbel Bassil, dont l’institution a vu défiler des générations de Beyrouthins. La star a fait un don de 5000 euros au restaurant.

À peine rouverte, la cantine a dû relever un nouveau défi : continuer à préparer des plats de cuisine libanaise malgré l’envolée des prix des denrées à cause de l’inflation galopante. " On est sous pression à cause de la crise économique. On cuisine moins de viande par exemple. Heureusement, il y a un peu de visiteurs en ce moment " positive Charbel Bassil. Face à une chute de près de 60% du PIB, les autorités espèrent que la reprise progressive du tourisme permettra une relance économique.