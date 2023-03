Liane Ranieri, première femme journaliste radio à l’INR, vient de nous quitter

La journaliste et historienne Liane Ranieri est décédée à l’âge de 93 ans, a-t-on appris ce 31 mars par sa famille.

C’est en janvier 1955 que Liane Ranieri (de son vrai nom Liliane Isgour-Ranieri) commence sa carrière de journaliste-éditorialiste au journal parlé à l’INR (Institut National de Radiodiffusion) qui deviendra en 1960 la RTB/BRT. Elle est alors la première femme à accéder à ce poste et "elle en était assez fière", nous dit Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’Information et des Sports à la RTBF, qui l’a connue bien plus tard.

Philippe Caufriez, ancien directeur de Musiq’3 qui a aussi contribué à fonder la Sonuma (les archives audiovisuelles) est l’un des auteurs de l’ouvrage "100 ans de radio en Belgique". Il s’était entretenu en 2006 avec Liane Ranieri et il se souvient "qu’elle était fière en tant que femme d’avoir été pionnière dans le domaine de l’information". Il rappelle que des femmes occupaient des postes de chroniqueuses, etc. à l’INR en 1955, "mais apparemment le journal parlé (JP) était une chasse gardée des hommes à l’époque. Donc, c’est vrai que sa présence au JP participe globalement d’une émancipation de la femme dans ce domaine particulier de l’information quotidienne".

Son fils, l’avocat au Barreau de Bruxelles Marc Isgour, se souvient : "Elle était consciente qu’elle était dans un monde d’hommes" et "elle recevait parfois à l’époque des appels téléphoniques au cours desquels des auditeurs lui disaient de retourner dans sa cuisine, car une femme n’avait rien à faire à la radio". Il ajoute : "Je ne crois pas que c’était une féministe au sens strict du terme, mais elle s’intéressait au sort des femmes".

Ci-dessous, un extrait d’une archive datant du 15 septembre 1959. On entend Liane Ranieri commenter l’arrivée du président du conseil soviétique Nikita Khrouchtchev sur le sol américain pour y rencontrer le président Dwight David Eisenhower.