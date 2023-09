Liane Foly raconte comment Sacrée Soirée a changé sa vie

Enfant, Liane Foly commence la danse et la musique dans l’orchestre familial, "Black and White", géré par son père et sa mère qui, elle, s’occupait des costumes. Elle avait 12 ans à l’époque et faisait des représentations sur scène en bas résille, comme une Claudette, tous les weekends.

Étant très jeune, ses parents ne voulaient pas qu’elle en parle, elle a dû garder le secret jusqu’à ses 16 ans. Le directeur de son école a été choqué lorsqu’il l’a découvert, son père a été convoqué et ils ont eu beaucoup de problèmes, car la situation était très mal vue à l’époque.