Liam Neeson se glisse dans la peau de "Michael Collins", héros controversé de la guerre d’indépendance irlandaise

Étant lui-même irlandais, Neil Jordan souhaite avec ce film rendre hommage à un personnage marquant de l’histoire de son pays, toutefois le point de vue qu’il porte sur celui-ci ne fait pas l’unanimité. Dès sa sortie en salles, en 1997, le film est en effet sujet à réaction. Et pour cause : en dépeignant le combat mené par Michael Collins pour l’indépendance de l’Irlande, Neil Jordan aborde un sujet encore très sensible dans le monde anglo-saxon. Ainsi, la presse anglaise fait paraître de nombreuses critiques à l’égard du réalisateur, accusé de livrer une version trompeuse et manipulée de l’histoire, tandis que les Irlandais se ruent dans les salles obscures.

En définitive, le film, certes controversé, est donc un succès commercial. Qui plus est, il plaît au jury de la Mostra de Venise qui lui octroie deux prix : le Lion d’or, ainsi que la Coupe Volpi du meilleur acteur.

Celle-ci est attribuée à Liam Neeson, qu’on avait déjà vu livrer plusieurs performances remarquables auparavant, dans "La liste de Schindler" et "Rob Roy", et dont la carrière allait par la suite connaître un retentissement fulgurant.