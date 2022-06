Liam Neeson, 70 ans et toujours aussi badass

Comment ça "on a sous-estimé Liam" ! ? Et "Love actually" ? Et "Batman begins" ? Et "Gangs of New York" ? Et "K19, le piège des profondeurs" ? Vous pouvez me citer tous ces films des années 2000, il n’y en a pas un du calibre, de la violence maîtrisée (pour ne pas écrire stylisée) de "Taken" ! Et "Star Wars, la menace fantôme" ? C’était en 1999. Et "Rob Roy" en 1995 ? Et "La liste de Schindler" en 1993 ? C’est bien ce que je raconte : à travers ces films, Liam a démontré ses talents d’acteur mais pour ceux de star badass, il faut attendre "Taken" ! Et dans "Excalibur" de John Boorman en 1981 ; et dans "Krull" en 1983 ; et dans "Delta Force" en 1986 aux côtés de Chuck Norris, il n’est pas badant peut-être ? Si, très… mais il n’est pas connu, juste un débutant (avec un bel avenir devant lui, notez) !