Liam Lawson s'est glissé dans la RB18 (et dans la peau) de Max Verstappen : "C'était vraiment cool !"

Le Néo-Zélandais Liam Lawson, 20 ans, a réalisé un rêve d'enfant ce vendredi en pilotant la RB18 de Max Verstappen lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi.

Après avoir conduit l'AlphaTauri à Spa-Francorchamps puis au Mexique cette saison, celui qui s'est illustré au volant d'une... Ferrari en DTM l'an dernier a franchi un nouveau palier en prenant le volant de la monoplace championne du monde... et en la hissant à la cinquième place de la séance !

"C'était vraiment cool cette première officielle dans la Red Bull !, a souri Liam Lawson. Pour être honnête, j'étais un peu nerveux avant le début de la séance, mais cette voiture est tellement bonne... Je me suis tout de suite senti à l'aise au volant, et j'ai pu accumuler les tours de piste. C'était une bonne séance pour moi, et j'ai hâte de recevoir à nouveau une telle opportunité !"