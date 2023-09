Liam Lawson en Q3 et dans les points dès son 3e Grand Prix avec AlphaTauri : "Je dois maximiser toutes les opportunités !"

Le Néo-Zélandais Liam Lawson, 21 ans, a réussi à se hisser en Q3 lors de la séance de qualification et à terminer à la 9e place du Grand Prix de Singapour.

Le remplaçant de Daniel Ricciardo, qui s'est fracturé le poignet gauche lors des essais libres à Zandvoort, a marqué les esprits lors de ses trois courses disputées au sein de l'écurie AlphaTauri, pourtant en grosse difficulté cette année.

L'équipe italienne pointe en effet à la 10e et dernière place du championnat constructeurs avec 5 points, dont 2 grappillés par Liam Lawson dans la nuit de Singapour. Les 3 autres ont été récoltés par Yuki Tsunoda, alors que les deux autres pilotes qui ont roulé pour AlphaTauri cette saison, Nyck de Vries (écarté cet été) et Daniel Ricciardo, n'ont pas marqué le moindre point.

"Je suis fatigué, mais être dans les points, c'est fantastique !, a révélé Liam Lawson après l'arrivée du Grand Prix. J'ai à nouveau pris un mauvais départ, je dois absolument m'améliorer de ce côté-là... si je peux encore disputer un Grand Prix. Je savais que je n'avais que peu de temps pour m'illustrer en F1, je dois donc maximiser toutes les opportunités. Je veux déjà me concentrer sur la course suivante... si j'ai la chance d'être au départ."

Pilote de réserve de l'écurie Red Bull - et, a fortiori, de l'équipe AlphaTauri -, le Néo-Zélandais possède déjà une sacrée expérience en sport automobile malgré son jeune âge.

Après avoir gravi un à un les échelons (F4 allemande, Toyota Racing Series, F3...), il décroche un programme très costaud en 2021 : il cumule F2 (chez Hitech Racing, une victoire) et DTM (avec une Ferrari 488 GT3, trois victoires, et un titre qui lui échappe lors de la dernière course de la saison).

Ses prestations, très convaincantes, lui permettent de devenir pilote de développement et de réserve chez AlphaTauri (puis Red Bull suite à l'exclusion de Jüri Vips) en 2022, l'année de sa seconde saison en F2. Le Néo-Zélandais termine à la 3e place du championnat et remporte 4 succès, il enchaîne également les séances d'essais libres en F1 avec soit Red Bull, soit AlphaTauri.

En 2023, nouveau défi. Parallèlement à son rôle de pilote de réserve en Formule 1, il rejoint le très relevé championnat de Super Formula au Japon. Et ses résultats parlent pour lui : avec le Team Mugen Honda, il s'adjuge 3 des 7 courses disputées à ce jour. Avant les deux derniers rendez-vous programmés fin octobre à Suzuka, il pointe à la 2e place du championnat.

Avant cela, Liam Lawson sera-t-il au départ du Grand Prix du Japon de Formule 1 sur ce même tracé, dimanche prochain ? Le Néo-Zélandais le mérite, mais Daniel Ricciardo, présent à Singapour, piaffe d'impatience et n'attend qu'une chose : remonter dans l'AT04...