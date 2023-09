Liam Gallagher a laissé sous-entendre à un fan que son prochain album était terminé.

C'mon You Know, le dernier album studio de l'auteur-compositeur-interprète et ancien chanteur d'Oasis est sorti en 2022

Sur Twitter/X ce week-end, il a apparemment révélé à un fan que le travail sur la suite de l'album était terminé.

Interrogé sur la date à laquelle il annoncera une tournée, Gallagher a répondu : "Je viens de faire [un] album, putain de minute".