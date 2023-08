Liam Gallagher reprend Jimi Hendrix sur scène

Le concert débute avec un trio de titres gagnants : "Morning Glory", "Rock’N’Roll star"et "Wall Of Glass". Flanqué de son groupe et de trois choristes, Liam Gallagher a également interprété "Stand By Me", "Roll It Over" et "Slide Away". Il a ensuite joué une foule de ses morceaux solo, qui comprenaient une version dépouillée de "Paper Crown" qui le voyait soutenu par un piano avant de se lancer dans les classiques d’Oasis "Cigarettes & Alcohol", "Wonderwall", "Roll With It" et 'Live forever'.

Le concert se termine par une reprise du classique "Are You Experienced" de Jimi Hendrix pour le plus grand bonheur des fans présents.