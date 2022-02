Liam Gallagher joue en live son dernier single

Liam Gallagher a dévoilé son single "Everything’s Electric" vendredi dernier et l’a dévoilé en live ce 8 février à l’occasion des Brit Awards.

Il s’agit du premier aperçu de son prochain album C’mon You Know prévu le 22 mai. Ce sera le troisième album solo du chanteur d’Oasis, après As You Were en 2017 et Why Me ? Why Not ? paru en 2019.

A noter également que Liam Gallagher s’est bien entouré pour l’écriture de ce titre car il a fait appel à Dave Grohl des Foo Fighters (qui joue également de la batterie dans la chanson) avec son producteur Greg Kurstin. Les deux rockstars s’étaient déjà rencontrées par le passé quand Oasis avait joué en première partie d’un concert des Foo Fighters.

Lors de sa performance live, on voit Liam Gallagher arriver en hélicoptère dans la salle avant de faire son entrée sur scène avec son groupe :