Liam Gallagher et ses fils dans un nouveau documentaire

Liam Gallagher apparaît avec ses fils dans un documentaire d'une heure intitulé Liam Gallagher: 48 Hours At Rockfield.

Le film suit l'ancien Oasis et ses fils Lennon et Gene, partis pour "48 heures de musique, de souvenirs et de chaos" aux célèbres Rockfield Studios au Pays de Galles.

“…En parallèle à la sortie du nouvel album C’Mon You Know et de plusieurs concerts d'été, dont un retour à Knebworth, Liam voulait se détendre avec ses enfants dans deux de ses endroits préférés, le studio et le pub, et il nous a invités au voyage. On y découvre des performances privées, entrecoupées de conversations familiales, permettant d'en savoir plus sur la vie passée, présente et future de Liam", peut-on lire dans le communiqué de Sky.

“Les Rockfield Studios – premier studio d'enregistrement résidentiel qui a accueilli Iggy Pop, Black Sabbath, Queen et un certain groupe nommé Oasis à l'époque – ont accueilli Liam pour y jouer plusieurs titres inédits de son prochain album, et deux classiques d'Oasis. Vous y verrez des sessions de studios et des interviews dans lesquelles il parle avec légèreté de l'écriture, de musique, et de la tournée à venir."

"Ensuite, on le retrouve au pub, devant une bière et jouant au billard avec ses fils Lennon and Gene. Liam aborde alors des thèmes comme la cinquantaine qu'il approche, la paternité, la famille, ses plus grands regrets, ses plus belles réussites, ses amours et ses haines, sa carrière rock n roll, le concert à Knebworth Park, les soirées sans limite, le confinement et la Reine d'Angleterre..."

Liam Gallagher a déclaré, à propos de ce nouveau film : "C'était chouette de retourner à Rockfield après toutes ces années et de voir que l'endroit va toujours aussi bien. Cela a ravivé beaucoup de souvenirs."

Liam Gallagher: 48 Hours At Rockfield sera diffusé le 24 mai via S ky Max, Sky Arts et Now.

