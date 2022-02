Liam Gallagher dévoile son nouveau single "Everything’s Electric"

On découvre aujourd'hui le tout nouveau single de Liam Gallagher "Everything's Electric". Il s’agit du premier aperçu de son prochain album C’mon You Know prévu le 22 mai. Ce sera le troisième album solo du chanteur d’Oasis, après As You Were en 2017 et Why Me ? Why Not ? paru en 2019.

A noter également que Liam Gallagher s'est bien entouré pour l'écriture de ce titre car il a fait appel à Dave Grohl des Foo Fighters (qui joue également de la batterie dans la chanson) avec son producteur Greg Kurstin. Les deux rockstars s'étaient déjà rencontrés par le passé quand Oasis avait joué en première partie d'un concert des Foo Fighters.

Depuis, ils entretiennent une admiration mutuelle, tandis que les rumeurs autour d'une éventuelle collaboration se sont répandues de plus en plus ces dernières années.