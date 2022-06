Liam Gallagher dans un supergroupe ?

Liam Gallagher a indiqué qu’une collaboration avec John Squire des Stone Roses pourrait ensuite donner naissance à un "supergroupe".

Alors que Squire a rejoint Gallagher sur scène lors des deux concerts de ce dernier à Knebworth voici quelques semaines pour Champagne Supernova, l’ex-chanteur d’Oasis l’avait accueilli dans un style qui lui reste très propre : "A big fucking round of applause for the coolest man on the planet". Alors que le même Gallagher avait présenté Squire lors de sa montée sur scène comme "The one and only John fucking Squire".