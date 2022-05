En avril, on avait pu découvrir aussi "Better Days", qu'il a ensuite joué en live une semaine plus tard.

Peu avant, Liam Gallagher avait partagé la plage titulaire de l'album.

Ce sera le troisième en solo pour le chanteur d’Oasis, après As You Were en 2017 et Why Me ? Why Not ? en 2019.

Dans celui-ci, plusieurs ballades apparaissent, même si l’album se veut résolument rock’n’roll. Mais dans un article du Daily Star, il explique qu’il avait en réserve plusieurs chansons plus "douces" qu’il pourrait rassembler sous forme d’une compilation de "love songs".