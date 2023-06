Liam Gallagher annonce un album live à Knebworth et partage la vidéo de "Roll It Over"

Il s'agit notamment des tubes "Everything's Electric" et "Come On You Know" de ses projets à lui, ainsi que des classiques du groupe culte tels que "Wonderwall", "Supersonic" et "Champagne Supernova".

L'annonce est accompagnée d'une vidéo live de l'artiste interprétant "Roll It Over", un titre qui figurait à l'origine sur le quatrième album studio d'Oasis, "Standing On The Shoulders Of Giants" (2000).