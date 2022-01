Après avoir annoncé une "fucking massive news" hier sur Twitter (le 19 janvier), l’ex-Oasis confirme aujourd’hui que son prochain single arrivera le 4 février.

Il s’intitulera "Everything’s Electric" et il s’agira du premier aperçu de son prochain album C’mon You Know prévu le 22 mai. Ce sera le troisième album solo du chanteur d’Oasis, après As You Were en 2017 et Why Me ? Why Not ? paru en 2019.