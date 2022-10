Liam Gallagher: agressions pendant un concert et nouveau clip très touchant

Cet extrait qui apparaît sur son dernier album en date, C’Mon, You Know, se voit donc désormais doté d’une vidéo officielle réalisée avec " Talk Club ".

Il s’agit d’une organisation dont le but est de soutenir les hommes atteints de troubles de santé mentale. Elle a été fondée par Ben Akers, après le décès de son ami d’enfance Steve Yates, qui s’est suicidé en 2014.

Liam Gallagher a écrit : “Nous connaissons tous quelqu’un qui a été touché par un suicide et cette tendance est à la hausse. J’ai perdu beaucoup de gens bien trop tôt et c’est important d’en parler. Je suis très heureux que cette chanson puisse aider, et très fier de ce partenariat avec Talk Club sur mon titre " Too Good For Giving Up ".