Liaison Oosterweel : un nouveau recours d'associations et de citoyens contre les travaux

Ils ont expliqué ne pas être convaincus que les normes en matière de pollution, de santé, d'assainissement et de responsabilités soient respectées, en dépit de discussions menées la semaine dernière avec deux membres du gouvernement flamand, les ministres Zuhal Demir et Lydia Peeters, des responsables dans la lutte contre la pollution aux PFAS (ou substances perfluoroalkylées) et Lantis.

Les riverains rassemblés au sein de l'association Grondrecht craignent que la méthode retenue ne mène à une extension de la pollution.

Fin décembre, le Conseil d'État avait suspendu la déclaration de conformité des rapports techniques pour les projets Rive gauche et Tunnel de l'Escaut. Afin de se conformer à l'arrêt, Lantis a indiqué avoir établi des zones de travaux distinctes pour chaque projet autorisé.