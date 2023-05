Liaison Fatale : Lizzy Caplan s'exprime sur les scènes de sexe dans la série

Liaison Fatale (Fatal Attraction) a connu un énorme succès à sa sortie en 1987. Aujourd'hui, ce thriller érotique est en décalage avec les valeurs que le mouvement #MeToo a amenées. Pour cette raison, l'adaptation en série s'est voulue plus "moderne".

Le film culte raconte la liaison entre Dan Gallagher (Michael Douglas), un homme marié, et Alex Foster (Glenn Close), une femme célibataire, qui tourne au drame après suite à l'obsession d'Alex pour leur histoire d'amour et que Dan soit obligée de la tuer.

L'adaptation en série adopte un angle bien différent de l'histoire originale. 15 ans se sont écoulés depuis la mort d'Alex et Dan, incarcé pour son meurtre, vient tout juste d'être mis en liberté conditionnelle. Il souhaite prouver son innocence et surtout, que sa famille lui pardonne. Le spectateur a droit à des flashbacks revenant sur leur rencontre en 2008 et l'évolution de leur relation.

L'objectif derrière ce reboot était de mettre l'accent sur la santé mentale et de donner un point de vue plus important au personnage féminin, comme le souhaitait à l'époque Glenn Close. La réalisatrice, Silver Tree, a opéré à plusieurs changements pour éviter de trop diaboliser Alex. Comme l'explique le site IndieWire, la scène où elle ébouillante le lapin d'Ellen (la fille de Dan et de Beth) ne figure pas dans la série.

Ces modifications peuvent effrayer les fans du long-métrage mais les nouveaux interprètes d'Alex (Lizzy Caplan) et de Dan (Joshua Jackson) les ont rassurés. Silver Tree a tenu à conserver le côté "thriller érotique". Bien sûr, les éléments "thriller" seront toujours présents dans la relation des amants et le procès pour le meurtre. "Les scènes de sexe sont d'une grande importance parce qu'elles font avancer le récit. Elles doivent montrer que ces gens ont envie de coucher ensemble", a déclaré Joshua Jackson, avant d'ajouter : "Il y a tellement de façons différentes de montrer des scènes de sexe sans exploiter le corps d'une femme".

Invitée du Tonight Show de Jimmy Fallon, Lizzy Caplan a également donné son avis sur l'évolution du tournage des scènes de sexe. Elle a expliqué qu'autrefois, les acteurs recevaient très peu d'indications à part que leurs personnages devaient "faire l'amour". En y repensant, elle a affirmé que ces moments étaient terrifiants. "Quand il y avait un homme dans la scène, il devait mettre son pénis dans une chaussette de couleur chair, la femme elle, devait coller un patch adhésif, on te souhaitait : "Bonne chance !" et là il fallait se lancer". Heureusement, les choses ont changé depuis. Les coordinateurs d'intimité l'ont bien accompagnée durant ces scènes. Pour illustrer ses propos, elle a lu quelques notes à voix haute : "Lorsque Dan sera sur Alex, nous verrons ses fesses. Les draps couvriront la plupart de leurs corps nus mais nous pourrons voir une partie des fesses de Josh et de Lizzy".