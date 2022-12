Liaison électrique franco-belge renforcée : pour passer l’hiver, la France pourra compter sur la Belgique

Si, pour l’instant, la Belgique exporte son électricité en France, ce n’est pas le cas en permanence. "En 2018, on était dans une situation complètement inversée, rappelle Chris Peeters, CEO d’Elia. A l’époque, nous avions des problèmes dans notre parc nucléaire et c’est la France qui a alors soutenu la Belgique."

Le patron du gestionnaire du réseau de transport d’électricité précise d’ailleurs qu’en moyenne la Belgique est plus importatrice qu’exportatrice. "En été, il y a des excédents de capacité nucléaire en France qu’on va importer en Belgique. Et en hiver, c’est dans le sens inverse. Mais quand on fait les comptes sur l’année, l’excédent estival de la France joue un rôle plus important."

Le renforcement de liaison électrique franco-belge Avelgem-Avelin contribue donc à la sécurité d’approvisionnement des deux pays. "Elle permet aussi de diminuer les coûts nécessaires pour garantir cette sécurité d’approvisionnement. Ça veut dire qu’on doit construire moins de centrales pour soutenir le réseau parce qu’on peut compter l’un sur l’autre. On peut se protéger avec des coûts plus faibles, il est en effet extrêmement rare d’avoir des problèmes d’approvisionnement partout en Europe au même moment."

Elia compte d’ailleurs renforcer les interconnexions de la Belgique avec ses voisins. "Comme nous le dévoilons dans notre plan fédéral de développement qui vient d’arriver en consultation publique, nous nous penchons sur deux interconnecteurs : un avec le Royaume-Uni et un avec le Danemark", conclut Chris Peeters.