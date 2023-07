Liaison cachée, roi triste ou amour de l’aviation… Cinq anecdotes que vous ne connaissiez peut-être pas sur le roi Baudouin

Baudouin était parfois surnommé "le roi triste" en raison de son caractère réservé et de son expression faciale sérieuse pendant les événements publics. Il était connu pour être réfléchi et introspectif, ce qui pouvait lui donner un air mélancolique. Sa personnalité discrète contraste avec d’autres membres de la famille royale plus extraverties, comme la reine Fabiola, ce qui a aussi contribué à forger cette image de roi triste.

Si vous voulez en connaître davantage sur le souverain, le documentaire Baudouin, l’héritage d’un roi retrace sa vie et ses 43 ans de règne. Son intronisation, ses engagements et son rôle dans les moments clés de l’histoire belge, telle que la crise du Congo, sont mis en lumière. Avec les témoignages de proches, d’historiens et d’anciens hommes politiques, plongez au cœur de l’intimité de ce monarque et explorez les défis et les triomphes qui ont marqué sa vie.

Un documentaire à découvrir dimanche 30 juillet, à 20h45 sur La Une et en replay sur Auvio.