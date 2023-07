Liaison cachée, roi triste ou amour de l’aviation… 5 anecdotes que vous ne saviez pas sur le roi Baudouin

Le documentaire Baudoin, l’héritage d’un roi retrace le règne du souverain belge. Proches, anciens politiciens et historiens nous plongent au cœur de l’intimité du monarque. A l'occasion des 30 ans de sa mort, on a déniché cinq anecdotes sur la vie du roi.

Le 31 juillet 1993, le roi Baudoin décède. Devant le palais royal de Belgique ce jour-là, 100.000 admirateurs viennent lui rendre un dernier hommage. "Un père", "un homme exceptionnel"… Ses concitoyens ne tarissent pas d’éloge pour leur souverain. Mais qui était vraiment le roi Baudouin ? Voici cinq anecdotes que vous ne connaissiez peut-être par sur sa vie.

1. Il aurait eu une liaison secrète avec sa belle-mère Les archives de l’ancien Premier ministre Achille Van Acker révèlent un bien curieux secret : lorsqu’il était prince, Baudouin aurait eu une relation secrète avec sa belle-mère, la princesse Lilian de Rethy. L’ancien politicien aurait découvert que les appels du roi étaient surveillés. Et dans ses conversations avec la deuxième épouse du roi Léopold III, Baudouin lui aurait dit "je suis à vous" ou "je ne vous quitterai jamais". La princesse Esmeralda, la fille de Léopold III et de Lilian, estime, que ce ne sont que des rumeurs qui visent à ternir la réputation de sa mère. Selon elle, Baudoin et Lilian entretenaient simplement une relation affective forte. 2. Il est fan d’aviation, comme son père, son grand-père et son neveu La famille royale de Belgique semble entretenir un lien particulier avec l’aviation, et ce depuis la Grande Guerre. Le roi Albert I est intéressé par tout ce qui touche l’arme aérienne. A cette époque, l’aviation est encore à ses débuts, mai le roi n’hésite pas à prendre l’air, et survole même le front à plusieurs reprises. Ses successeurs Léopold III, Baudouin et Philippe eurent également leur licence de pilote. Le roi Baudoin aimait piloter des avions légers lorsqu’il en avait l’occasion, notamment un F-104 Starfighter. 3. Beaucoup pensaient qu’il ne se marierait jamais Pendant sa jeunesse, Baudouin est sous la pression de la famille royale et du gouvernement pour se marier avec une princesse étrangère. Mais jusqu’à ses 28 ans, personne ne lui connaît aucune aventure. Les rumeurs vont bon train, et l'une persiste : le souverain serait sur le point de se retirer de la vie officielle pour rentrer dans les ordres. En fin de compte, le roi Baudouin rencontre l’aristocrate espagnole Fabiola de Mora y Aragón et se marie avec elle en 1960. Leur relation a été aimée par le peuple belge tout au long de leur règne.

4. Il a renoncé 36 heures au pouvoir

En 1990, l’avortement un sujet d’actualité en Belgique. La Chambre des représentants veut adopter un projet de loi qui le dépénalise partiellement et cela divise le pays. Après une longue période de manifestations et de débats, le projet est voté, il ne manque plus que la signature du roi. Il s’agit d’une simple formalité qui ne pose généralement pas de problème. Mais lorsque le projet de loi lui est présenté, Baudouin, un fervent catholique, fait savoir qu’il ne peut le signer. Au final, une astuce constitutionnelle est utilisée : le Roi est mis dans l’impossibilité de régner pendant 36 heures, ce qui permet au gouvernement de faire passer la loi.

5. Il est surnommé le roi triste Baudouin était parfois surnommé "le roi triste" en raison de son caractère réservé et de son expression faciale sérieuse pendant les événements publics. Il était connu pour être réfléchi et introspectif, ce qui pouvait lui donner un air mélancolique. Sa personnalité discrète contraste avec d’autres membres de la famille royale plus extraverties, comme la reine Fabiola, ce qui a aussi contribué à forger cette image de roi triste.

Si vous voulez en connaître davantage sur le souverain, le documentaire Baudoin, l’héritage d’un roi retrace sa vie et ses 43 ans de règne. Son intronisation, ses engagements et son rôle dans les moments clés de l’histoire belge, telle que la crise du Congo, sont mis en lumière. Avec les témoignages de proches, d’historiens et d’anciens hommes politiques, plongez au cœur de l’intimité de ce monarque et explorez les défis et les triomphes qui ont marqué sa vie.

Un documentaire à découvrir dimanche 30 juillet, à 20h45 sur La Une et en replay sur Auvio.