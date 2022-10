Leye mécontent après la défaite contre le Standard : "Qu’on arrête de nous donner des arbitres qui viennent de la ville contre qui on joue"

Zulte Waregem s’est incliné à domicile face au Standard (0-3) et reste donc à la dernière place du classement en Pro League. Une défaite amère pour Mbaye Leye face à son ancien club qui s’est jouée dans les quinze dernières minutes avec notamment un penalty converti par les Liégeois qui était inexistant pour le coach sénégalais comme il l’a expliqué à l’interview après la rencontre : "Je pense qu’il n’y a rien à dire du match. Il faut plutôt parler du VAR. Je pense que pour moi c’est la seule chose. Après 80 minutes, tu vois la différence qui se fait, elle se fait par le VAR. Un arbitre qui décide qu’il y a penalty alors qu’il n’y a jamais penalty sur cette phase-là. Quand c’est comme ça, on ne peut plus rien dire. Les 10 minutes qui ont suivi avec le 0-3, ce n’est plus un match de football. Après le penalty, on a une équipe qui sort, qui n’est pas structuré. Parce que voilà, il y a une faute qui est sifflée. Pour avoir joué comme attaquant, je sais qu’il n’y a jamais faute là. Le ballon sort vers l’extérieur, Bokadi court vers l’extérieur et en courant, il laisse traîner sa jambe. Pour moi, il n’y a jamais penalty et c’est le fait de match qui change tout le match. Après, il ne faut pas discuter de football. A Ostende, on a eu la même chose et là, l’arbitre a trouvé qu’il n’y avait pas penalty et ici on trouve qu’il y a penalty. Ça change tout le match".

Il est même allé plus loin en conférence de presse, accusant même l’arbitre d’un manque d’impartialité : "Le Var a décidé de l’issue du match. Qu’on arrête de nous donner des arbitres qui viennent de la ville contre qui on joue. La semaine passée, Borterberg à Ostende et aujourd’hui Lardot qui habite Liège contre le Standard ! Il n’y a pas penalty !".

L’entraîneur de Zulte est tout de même revenu sur la rencontre et notamment sur les grosses occasions manquées en première mi-temps par ses joueurs : "Ça, c’est le lot de tous nos matchs. Ceux qui regardent nos matchs savent pourquoi on est dans cette situation. A Ostende, c’est la même chose, après 10 minutes on peut mener 2-0. Ça, c’est la loi du football. On arrive dans cette phase qui est très discutable, qui est une phase qui ne ressemble à rien. Et vous voyez des contacts où l’arbitre siffle, arrête le jeu alors qu’il n’y a rien. Et là je me pose vraiment des questions. Parce que sur ce penalty, il n’y a rien. On aurait dû mener 2-0 à la mi-temps, on ne le fait pas. Et derrière il y a penalty et c’est fini. Si j’ai quelque chose à dire sur ce match, c’est juste rester sur ce penalty parce que c’est le fait de match qui gâche tout le match et qui arrête le match. Quand on est 4e arbitre, on n’appelle pas pour ça. Et quand on appelle pour ça et qu’on va voir, je pense qu’il y a une autre décision à prendre".

"Sans le penalty, c’était ouvert. Après 1 point, 3 ou 0, les trois options étaient possibles mais je pense que le match qu’on a fait après 80 minutes, on ne voit pas le Zulte Waregem qui était dernier", a finalement conclu Mbaye Leye.