Lewis Hamilton très heureux de retrouver le podium au Canada : "Ils sont encore un peu trop rapides pour nous, mais on se rapproche !"

Lewis Hamilton (Mercedes), privé de podium depuis le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn il y a quasiment trois mois jour pour jour, arborait un grand sourire à l'arrivée du Grand Prix du Canada, qu'il a réussi à terminer à la troisième place derrière Max Verstappen (Red Bull) et Carlos Sainz (Ferrari).

Une performance qui semblait impensable après le Grand Prix d'Azerbaïdjan il y a une semaine où, pour rappel, il était sorti de sa Mercedes F1 W13 meurtri, le dos en compote, après avoir été victime de marsouinage pendant toute la course...

"C'est extrêmement satisfaisant d'obtenir cette troisième place, on se bat tellement avec la voiture cette année, a souligné Lewis Hamilton avant de monter sur le podium. Mais avec l'équipe, nous restons vigilants, concentrés, et on ne va jamais abandonner. J'en suis très fier, et l'état d'esprit de mon équipe m'inspire. Merci à l'équipe, ici sur place comme à l'usine. Ils sont encore un peu trop rapides pour nous, mais on donne tout, et on se rapproche. On doit continuer à tout donner, et j'espère que bientôt, nous pourrons nous battre avec eux. Notre rythme était assez bon, et je ne m'attendais pas en arrivant ici à aller chercher mon deuxième podium de la saison. C'est très spécial, surtout ici à Montréal, là où j'ai décroché la première victoire de ma carrière. Mon dos ? Tout va bien, je me sens jeune à nouveau !"