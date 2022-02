Lewis Hamilton signe le meilleur temps de la semaine à Barcelone et avale les kilomètres, sur le mouillé comme sur le sec

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé ce vendredi le meilleur temps des trois journées d'essais d'avant-saison de Formule 1 organisés cette semaine sur le circuit de Barcelone, en Espagne.

Le septuple Champion du Monde a signé le meilleur temps de ces essais hivernaux en fin d'après-midi (1:19.138). Le Britannique a également été très actif en piste avec 94 tours bouclés en l'espace de quatre heures.

Son coéquipier George Russell, qui avait passé la matinée dans le baquet de la Mercedes F1 W13, pointe à la deuxième place du classement de ces essais (1:19.233).

Derrière les deux pilotes Mercedes, on retrouve leurs rivaux de chez Red Bull : le Mexicain Sergio Pérez s'est hissé à la troisième place (1:19.556 - 74 tours), alors que le Champion du Monde Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le quatrième chrono (1:19.756 - 59 tours), juste devant l'Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin), cinquième (1:19.824 - 48 tours), et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), sixième (1:19.831 - 44 tours).

Pendant la pause de midi, la piste a été arrosée d'eau par des camions-citernes pour permettre aux pilotes de tester les nouvelles voitures avec les pneus intermédiaires et les gommes pluie. Après un peu plus d'une heure, la piste a séché, et tous sont repassés aux pneus traditionnels.

La session matinale, longue de quatre heures, a été interrompue à cinq reprises par des drapeaux rouges. Fernando Alonso a arrêté son Alpine en piste en début de séance (problème hydraulique, début d'incendie, journée terminée pour Alpine), alors que Pierre Gasly est sorti de la route et a endommagé son AlphaTauri.

Sur le coup de midi, c'est le Chinois Guanyu Zhou qui a perdu le contrôle de son Alfa Romeo et s'est posé dans le bac à sable. Un peu plus tard, il a immobilisé sa voiture en piste et provoqué une quatrième interruption. Et dans la foulée, c'est Sebastian Vettel (Aston Martin) qui s'est arrêté sur le circuit (fuite d'huile, début d'incendie), et causé la fin prématurée de la session.

Les équipes Aston Martin, Alpine, Haas et AlphaTauri n'ont d'ailleurs pas été en mesure de monter en piste cet après-midi.

Pour rappel, lors de ces trois journées d'essais, les chronos importaient peu, la priorité étant de travailler sur la fiabilité des nouvelles voitures et d'emmagasiner de nombreuses données qui seront analysées dans les jours à venir.

Après cette séance d'essais de trois jours organisée à Barcelone, les teams et les pilotes auront droit à une deuxième et dernière session de tests, à Bahreïn, du 10 au 12 mars, une semaine avant le premier Grand Prix de la saison qui sera disputé sur ce même circuit.